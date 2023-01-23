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23 января, 2023
 
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Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пташка о российских оккупантах: Если они стреляют в нас, они наши враги
Пташка о российских оккупантах: Если они стреляют в нас, они наши враги
Фото: Катерина Поліщук / Facebook

Украинский парамедик Пташка (Катерина Полищук) в интервью, которое 21 января вышло на YouTube-канале украинской журналистки Рамины Эсхакзай, заявила, что те россияне, которые вторглись в Украину, и те, которые это поддержали, не вызывают у нее никакой жалости или понимания.

"Мариуполь полностью показал мне, а плен еще допоказал, с кем мы воюем, что это за создания, что это за нация. У меня нет к ним никаких положительных чувств, никакой жалости, понимания, сочувствия, – призналась Пташка. – Мне все равно, мотивируясь чем, они убили моего жениха. Мне все равно, чем руководствовался оператор БПЛА, который во время режима тишины убил нашего медика. Мне все равно, чем руководствовались российские снайперы, которые во время режима тишины убивали наших ребят и девушек. Чем руководствовались пилоты авиации, которые приезжали учиться на нас, от обстрелов которых живьем сгорели сотни военных, а гражданских  десятки тысяч. Мне все равно, кто они – вагнеровцы, срочники или чеченцы. Если они стреляют в нас, они наши враги. Они несут только смерть, разрушения, боль и пустоту. Они уничтожают все, что лучше их. Они не хотят построить лучше, они хотят уничтожить. Это не люди для меня".

Пташка подчеркнула, что российские оккупанты обречены проиграть, а украинцы – победить.

Контекст:

Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной 2022 года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.

2 декабря Пташка сообщила о награждении ее орденом "За мужество" III степени. 

Жених Пташки погиб на войне против российских оккупантов.

Теги: Мариуполь, война России против Украины, Катерина Полищук
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