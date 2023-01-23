Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости

Пташка о российских оккупантах: Если они стреляют в нас, они наши враги Фото: Катерина Поліщук / Facebook

"Мариуполь полностью показал мне, а плен еще допоказал, с кем мы воюем, что это за создания, что это за нация. У меня нет к ним никаких положительных чувств, никакой жалости, понимания, сочувствия, – призналась Пташка. – Мне все равно, мотивируясь чем, они убили моего жениха. Мне все равно, чем руководствовался оператор БПЛА, который во время режима тишины убил нашего медика. Мне все равно, чем руководствовались российские снайперы, которые во время режима тишины убивали наших ребят и девушек. Чем руководствовались пилоты авиации, которые приезжали учиться на нас, от обстрелов которых живьем сгорели сотни военных, а гражданских – десятки тысяч. Мне все равно, кто они – вагнеровцы, срочники или чеченцы. Если они стреляют в нас, они наши враги. Они несут только смерть, разрушения, боль и пустоту. Они уничтожают все, что лучше их. Они не хотят построить лучше, они хотят уничтожить. Это не люди для меня".

Пташка подчеркнула, что российские оккупанты обречены проиграть, а украинцы – победить.