Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот

Квиткова подняла свитшот и показала живот.

Блогер рассказала об особенностях своего питания.

"Если бы я голодала, у меня не было бы сил на тренировку, да и в принципе сил на жизнь. Поэтому, умоляю, если я не ем большими порциями три-четыре раза в день, это не означает, что у меня анорексия и я пропагандирую голодание. Я ем тогда, когда организм этого просит, не переедая", – объяснила она.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары. 21 января Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.