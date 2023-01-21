Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину

"Мы с Никитой уже где-то полторы недели не живем вместе", – сказала Квиткова.

Блогер уточнила, что Добрынин съехал из дома, в котором они жили вместе. По словам Квитковой, инициатором разрыва была она.

"В какой-то момент мы поняли, что пресытились друг другом. У нас была разная скорость. Я пру, мне надо, а у него немного другая скорость и это нам также мешает в отношениях. И на фоне этого мы друг друга просто морально задушили. Я много работаю. А ему это не нравилось. Именно то, что я слишком много работаю", – добавила она.