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21 января, 2023
 
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Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину

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В сентябре 2022 года Квиткова и Добрынин обвенчались
В сентябре 2022 года Квиткова и Добрынин обвенчались
Фото: kvittkova / Instagram

Украинский блогер, победительница шоу "Холостяк" на СТБ Даша Квиткова рассталась со своим мужем, украинским ведущим Никитой Добрыниным. Об этом она рассказала в интервью, которое 21 января опубликовано на YouTube-канале украинской ведущей Маши. Ефросининой.

"Мы с Никитой уже где-то полторы недели не живем вместе", – сказала Квиткова. 

Блогер уточнила, что Добрынин съехал из дома, в котором они жили вместе. По словам Квитковой, инициатором разрыва была она.

"В какой-то момент мы поняли, что пресытились друг другом. У нас была разная скорость. Я пру, мне надо, а у него немного другая скорость и это нам также мешает в отношениях. И на фоне этого мы друг друга просто морально задушили. Я много работаю. А ему это не нравилось. Именно то, что я слишком много работаю", – добавила она.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец. В сентябре 2022 года пара обвенчалась.

В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары.

Теги: семья, развод, Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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