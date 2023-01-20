"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление

"Что скрывает от своих подписчиков Даша Квиткова?" – спросила у блогера ведущая.

"Не то чтобы скрывает, она просто не рассказывает. Последние две-три недели были суперболезненными. Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы потом с ясной головой начать говорить", – ответила блогер.

"Сегодня ты уже готова об этом говорить?" – уточнила Ефросинина.

Квиткова ответила утвердительно.

В публикации отмечается, что интервью с Квитковой будет опубликовано 21 января на YouTube-канале ведущей.

20 января подписчики Квитковой заподозрили, что она рассталась со своим мужем, украинским ведущим Никитой Добрыниным. В последние три недели блогер не публиковала совместных фото с мужем, как делала это раньше.