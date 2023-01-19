"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина

Блогер позирует в кадре в майке и джинсах.

"Стань моим вызовом или будь моим страхом", – подписала она фото.

Подписчики заподозрили, что Квиткова рассталась со своим мужем, украинским ведущим Никитой Добрыниным.

"Они развелись?" – поинтересовались в сети.

"Живут отдельно. Немного Даша не догуляла", – ответили фолловеры.

"Вы расстались с Никитой?" – написали подписчики.

Квиткова не отреагировала на вопросы пользователей сети.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец.

После нападения РФ на Украину Квиткова вместе с мужем перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.