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19 января, 2023
 
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42-летняя дочь Ющенко сообщила о своей болезни

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Виталина Ющенко старшая дочь Виктора Ющенко
Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко
Фото: vitalinayushchenko / Instagram

42-летняя дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина заболела. Об этом она сообщила 19 января в Instagram, разместив фото градусника.

Судя по фото, у нее поднялась температура до 39 °С.

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Теги: Виктор Ющенко, здоровье, Виталина Ющенко
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