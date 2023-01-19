Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями

В видео показано, как с помощью игрушечной машины, ветродува и беговой дорожки можно снять реалистичный ролик.
"Вы удивитесь, сколько снимков в фильмах сделано именно так", – подписал видео Смит.
"Русская музыка? В 2023 году? Когда люди гибнут из-за российских обстрелов, бомб и взрывов?" – возмутились в сети.
Актер пока не комментирует публикацию, в которой население страны-агрессора РФ публикует ему комментарии с благодарностями.
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На страницу Смита в Instagram подписано около 63 млн фолловеров. Ранее артист не комментировал полномасштабное вторжение РФ в Украину.