Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями

Смит пока не прокомментировал свою публикацию Фото: ЕРА

В видео показано, как с помощью игрушечной машины, ветродува и беговой дорожки можно снять реалистичный ролик.

"Вы удивитесь, сколько снимков в фильмах сделано именно так", – подписал видео Смит.

"Русская музыка? В 2023 году? Когда люди гибнут из-за российских обстрелов, бомб и взрывов?" – возмутились в сети.

Актер пока не комментирует публикацию, в которой население страны-агрессора РФ публикует ему комментарии с благодарностями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith)