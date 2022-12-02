Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото

Издание Тoday пишет, что это первое появление актера на светском мероприятии после того, как в марте 2022 года он ударил ведущего церемонии "Оскар" из-за шутки в адрес его супруги.
28 марта ведущий "Оскара" Крис Рок со сцены уточнил у жены Смита, актрисы и певицы Джады Пинкетт, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме "Солдат Джейн".
После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес удар комику. Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях.
В тот же день Смит публично извинился за свое поведение, опубликовав в Instagram соответствующее заявление.
После скандала Смит заявил, что покидает Академию кинематографических искусств и наук. В свою очередь президент киноакадемии Дэвид Рубин сообщил, что организация приняла отставку Смита.
Смит и Пинкетт поженились в 1997 году. У них двое общих детей – сын Джейден (1998) и дочь Уиллоу (2000).
Смит 28 марта получил "Оскар" за главную роль в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка Американской академии кинематографических искусств и науки в биографии актера.