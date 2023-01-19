"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой

По словам Демина, танцор обиделся на него, после чего заблокировал в сети. При этом ведущий подчеркнул, что не знает, из-за чего Яма мог обидеться.

"В последний раз мы с ним общались еще летом и ничего не предвещало беды. Честно говоря, я так и не понял, за что впал в немилость у Влада, потому что его жена Лиля меня не заблокировала. Возможно, это все из-за последнего нашего интервью, где Влад сказал, что он сейчас в США, – заявил Демин. – Я написал Яме лично, но ответа не получил. Влад, я не понимаю, почему ты меня заблокировал, но на самом деле обида большая, потому что заблокирован не только я, но и мой 12-летний сын".

Демин отметил, что предпочел бы выяснить причины конфликта в разговоре.