38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"

"Один известный артист предлагал однополые отношения у него дома", – написал Демин.
38-летний ведущий признался, что это произошло в 2009 году. На тот момент ему было 24 года. По словам Демина, он ответил артисту отказом, написав, что он "не по этим делам".
"Я по девушкам", – добавил ведущий, подчеркнув, что его собеседник обиделся на него после этого ответа.
Демин не стал называть имя артиста, с которым переписывался в российской социальной сети "Одноклассники".
В январе 2021 года Демин заявил, что расстался с женой. Пара состояла в отношениях 13 лет, из которых 10 прожила в браке. У Демина и Мищенко есть сын Владислав.