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10 января, 2023
 
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38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"

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Демин: Я по девушкам
Демин: Я по девушкам
Фото: slavademin_official / Instagram

Украинский ведущий Слава Демин 10 января в Instagram Stories заявил, что ответил отказом на предложение известного артиста встретиться у него дома.

"Один известный артист предлагал однополые отношения у него дома", – написал Демин.

Скриншот: slavademin_official / Instagram
Скриншот: slavademin_official / Instagram

38-летний ведущий признался, что это произошло в 2009 году. На тот момент ему было 24 года. По словам Демина, он ответил артисту отказом, написав, что он "не по этим делам".

"Я по девушкам", – добавил ведущий, подчеркнув, что его собеседник обиделся на него после этого ответа. 

Демин не стал называть имя артиста, с которым переписывался в российской социальной сети "Одноклассники".

Скриншот: slavademin_official / Instagram
Скриншот: slavademin_official / Instagram

Контекст:

В январе 2021 года Демин заявил, что расстался с женой. Пара состояла в отношениях 13 лет, из которых 10 прожила в браке. У Демина и Мищенко есть сын Владислав.

Теги: телеведущий, Слава Демин, ведущий
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