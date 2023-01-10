38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"

"Один известный артист предлагал однополые отношения у него дома", – написал Демин.

Скриншот: slavademin_official / Instagram

38-летний ведущий признался, что это произошло в 2009 году. На тот момент ему было 24 года. По словам Демина, он ответил артисту отказом, написав, что он "не по этим делам".

"Я по девушкам", – добавил ведущий, подчеркнув, что его собеседник обиделся на него после этого ответа.

Демин не стал называть имя артиста, с которым переписывался в российской социальной сети "Одноклассники".

Скриншот: slavademin_official / Instagram