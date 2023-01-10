Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой

По словам артиста, если бы она не встретила другого, он бы не познакомился со своей нынешней женой Мариной.

"Не встретил бы Марину – не был бы Павлом Зибровым, тем, каким я стал. Потому что это моя вторая половинка, мы смотрим, мы дышим в одну сторону, наши сердца помыслы, отдых, быт – все мы вместе. Когда я выхожу из дома, она на меня смотрит: какие туфли, что я надел, расчесан ли, выбрит – она прекрасный стилист", – рассказал Зибров.

Певец отметил, что не общается с первой супругой.