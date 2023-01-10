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10 января, 2023
 
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Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой

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Марина вторая жена Зиброва
Марина – вторая жена Зиброва
Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Украинский певец Павел Зибров 7 января в эфире канала СТБ признался, что не жалеет о разводе со своей первой женой Татьяной.

По словам артиста, если бы она не встретила другого, он бы не познакомился со своей нынешней женой Мариной.

"Не встретил бы Марину – не был бы Павлом Зибровым, тем, каким я стал. Потому что это моя вторая половинка, мы смотрим, мы дышим в одну сторону, наши сердца помыслы, отдых, быт – все мы вместе. Когда я выхожу из дома, она на меня смотрит: какие туфли, что я надел, расчесан ли, выбрит – она прекрасный стилист", – рассказал Зибров.

Певец отметил, что не общается с первой супругой.

Контекст:

Павел и Марина Зибровы поженились 25 августа 1994 года. Через три года в семье родилась дочь Диана.

У супругов есть сыновья от первых браков: у Павла – Сергей (родился в 1983 году), у Марины – Александр (1982).

Теги: Павел Зибров, семья
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