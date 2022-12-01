"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ

"Наш благотворительный концерт удался на 100%. В полном блэкауте на генераторах мы грели друг друга теплом наших сердец и музыкой души. Часть средств с концерта идут на поддержку наших славных Вооруженных сил Украины и пострадавших от войны людей", – написал он.

Контекст:

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени П.И. Чайковского, затем служил в армии.

В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного. С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва.