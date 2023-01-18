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18 января, 2023
 
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Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео

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Квиткова отметила, что ее образ не соответствует погоде, но "так захотела голова"
Квиткова отметила, что ее образ не соответствует погоде, но "так захотела голова"
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя блогер Дарья Квиткова 18 января в Instagram опубликовала видео, в котором показала, как выбирает наряд в гардеробной.

Блогер предстала перед камерой в нюдовом бесшовном нижнем белье и надела полупрозрачные бежевые колготки, белое платье, свитер цвета парного молока и сапоги в тон. Образ Квиткова дополнила украшениями из желтого металла и завершила длинным пальто цвета слоновой кости.

"Максимально странно под сегодняшнюю погоду, но так захотела голова", – написала она.

"Образ просто кайф. А еще у вас нереальная фигура, вы умница", – прокомментировала подписчица lera_tulyakova.

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

После нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года Добрынин пошел служить в тероборону. Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.

17 июля 2022 года Квиткова заявила, что выезжает из Украины. 5 августа она разместила в Instagram пост, в котором указала, что находится в Варшаве (Польша). Квиткова не заявляла, что вернулась в Украину. Но Добрынин 5 октября публиковал совместное фото с супругой и отметил, что они находятся в Украине.

Теги: фигура, мода и красота, блогеры, Дарья Квиткова, белье, блогер
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