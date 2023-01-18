Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео

Квиткова отметила, что ее образ не соответствует погоде, но "так захотела голова" Фото: kvittkova / Instagram

Блогер предстала перед камерой в нюдовом бесшовном нижнем белье и надела полупрозрачные бежевые колготки, белое платье, свитер цвета парного молока и сапоги в тон. Образ Квиткова дополнила украшениями из желтого металла и завершила длинным пальто цвета слоновой кости.

"Максимально странно под сегодняшнюю погоду, но так захотела голова", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

"Образ просто кайф. А еще у вас нереальная фигура, вы умница", – прокомментировала подписчица lera_tulyakova.