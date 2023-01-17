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17 января, 2023
 
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"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки

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У Саши Бо собака породы чихуахуа
У Саши Бо собака породы чихуахуа
Фото: sashaabo / Instagram

Украинский блогер Саша Бо на своей странице в Instagram разместила ролик с участием своей собаки породы чихуахуа Сони.

Саша Бо показала внутреннюю часть лапы своей питомицы и немного прижала ее по бокам.

"А вы знали, что у каждой собачки на лапке есть мишка?" – спросила блогер.

"Видео поднимает настроение", – отметила подписчица ptashkaaa.22.

"После этого видео все, у кого есть собачка, побежали проверять", – прокомментировала yurchenko_tania.

Контекст:

Саша Бо (Александра Пустовит) родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,8 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. Сейчас она состоит в отношениях со стоматологом Платоном Тарнавским. Свадьба пары состоялась в сентябре 2022 года.

Теги: видео, собаки, блогеры, блогер, ролик, Саша Бо
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