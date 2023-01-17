"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки

Саша Бо показала внутреннюю часть лапы своей питомицы и немного прижала ее по бокам.

"А вы знали, что у каждой собачки на лапке есть мишка?" – спросила блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САША БО * (@sashaabo)

"Видео поднимает настроение", – отметила подписчица ptashkaaa.22.

"После этого видео все, у кого есть собачка, побежали проверять", – прокомментировала yurchenko_tania.