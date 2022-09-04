27-летняя блогер Саша Бо во второй раз вышла замуж. Фото

"Официально Тарнавская", – сообщила 27-летний блогер, разместив свадебные снимки.

По словам блогера, их история любви с Тарнавским началась в 2013 году.

Контекст:

Саша Бо (Александра Пустовит) родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года.

В декабре 2021 года блогер заявила, что состоит в отношениях с Тарнавским.