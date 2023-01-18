"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье

"Я иду с уверенностью, чтобы занять свое место в этом мире; я открыта и восприимчива ко всему изобилию, которое может предложить Вселенная; я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть", – эти фразы Лопес считает обязательными к повторению для себя самой.
Пост сопроводили снимком певицы, на котором она запечатлена в белом нижнем белье.
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Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.