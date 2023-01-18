"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье

"Я иду с уверенностью, чтобы занять свое место в этом мире; я открыта и восприимчива ко всему изобилию, которое может предложить Вселенная; я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть", – эти фразы Лопес считает обязательными к повторению для себя самой.

Пост сопроводили снимком певицы, на котором она запечатлена в белом нижнем белье.

Скриншот: jlobeauty / Instagram