Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой

"Я всем рекомендую изучать мир медитации, но особенно тем, кто хочет связать свою жизнь с актерской профессией. Это инструмент, который поможет глубже встречаться с собой, наблюдать и изучать", – отметила Мишина.
Актриса добавила, что если когда-нибудь напишет книгу о своей актерской деятельности, она будет основана на ее собственном опыте.Мишина снялась в позе лотоса. Она предстала в черном топе и трусах.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
Мишина одна воспитывает сына Платона. В 2020-м актриса была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.
В начале января актриса размещала пост, указав геолокацию – Хорватия.