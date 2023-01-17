Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой

"Я всем рекомендую изучать мир медитации, но особенно тем, кто хочет связать свою жизнь с актерской профессией. Это инструмент, который поможет глубже встречаться с собой, наблюдать и изучать", – отметила Мишина.

Актриса добавила, что если когда-нибудь напишет книгу о своей актерской деятельности, она будет основана на ее собственном опыте.

Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина снялась в позе лотоса. Она предстала в черном топе и трусах.