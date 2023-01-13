"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны

Кардашян позировала в сауне.

"Это не всегда радуги и бабочки… иногда это радуги и сауны", – написала она.

"Зачем утиные губы? 2023 год!" – прокомментировала подписчица marle_ne851.

"Утиные губы давно не актуальны", – заявила littleminky.

Контекст:

По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря. Накануне этой даты католики и протестанты отмечают сочельник.

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян". Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Кардашян почти семь лет прожила в браке с рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.