Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2023
 
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"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой

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Loboda: Вона не скорена, не зломлена,А тільки трішки втомлена, і все
Loboda: Вона не скорена, не зломлена,А тільки трішки втомлена, і все
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda 13 января в Instagram разместила снимки, для которых позировала с распущенными волосами.

Певица снялась в белой трикотажной майке, облегающей бюст. Она засветила на фото рельеф груди.

Вона не скорена, не зломлена,
А тільки трішки втомлена, і все… – написала Loboda.

"Красивое все", – отметила подписчица strooptivaya.

"Очень хороша", – написал sergeyromanenko7777.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноября – еще 1 млн грн.

В настоящее время артистка проживает в Латвии.

25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон грата. Loboda назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее адрес".

В конце ноября МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления Loboda персоной нон грата.

Теги: Loboda, певица, фото, грудь, бюст
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