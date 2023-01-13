Дорофеева показала фото со свидания с Кацуриным

Певица обнародовала фото бокала красного вина и кусочка сыра.

"Свидание", – написала она.

Еще на одном снимке Дорофеева показала кусочек сыра крупным планом.

"Это Миша Кацурин в 2022 году", – написала она.

Контекст:

О романе Дорофеевой и украинского ресторатора Михаила Кацурина стало известно в конце марта 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились.

Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.