"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление

"Сегодня мой день рождения, и я не хочу цветов или ценных подарков. Я хочу помочь людям, которые пострадали от вражеского ракетного удара в канун Нового Года и остались наедине с бедой. Помните, недавно мы разбирали завалы на Протасовом Яру? Так вот, десять семей получили повреждения зданий, некоторые остались без крова, им нужны строительные материалы, мебель, техника. У людей не осталось ничего…" – написала она.
Певица призвала подписчиков вместе помочь пострадавшим людям, оставшимся без крова.
"Вернем людям обычную жизнь в тепле и уюте. Ваш подарок мне – это донат на восстановление зданий, пострадавших на Протасовом Яру. Верю в каждого из нас!" – написала певица.
Огневич 12 января 2023 года исполнилось 36 лет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.
Днем 31 декабря 2022 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты. В результате ракетного удара по Киеву один человек погиб, 22 пострадали. Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру.