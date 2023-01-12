"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление

"Сегодня мой день рождения, и я не хочу цветов или ценных подарков. Я хочу помочь людям, которые пострадали от вражеского ракетного удара в канун Нового Года и остались наедине с бедой. Помните, недавно мы разбирали завалы на Протасовом Яру? Так вот, десять семей получили повреждения зданий, некоторые остались без крова, им нужны строительные материалы, мебель, техника. У людей не осталось ничего…" – написала она.

Певица призвала подписчиков вместе помочь пострадавшим людям, оставшимся без крова.

"Вернем людям обычную жизнь в тепле и уюте. Ваш подарок мне – это донат на восстановление зданий, пострадавших на Протасовом Яру. Верю в каждого из нас!" – написала певица.

Огневич 12 января 2023 года исполнилось 36 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)