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16 января, 2023
 
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Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Остапчук и Горняк расстались в 2022 году
Остапчук и Горняк расстались в 2022 году
Фото: kristygor / Instagram

Экс-супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, украинский блогер и нотариус Кристина Остапчук 14 января в Instagram рассказала о происшествии в Вене (Австрия), свидетелем которого стала.

Горняк отметила, что сидела на террасе одного из кафе вместе со своими подругами, а мимо проходила женщина лет 65–70.

"Она очень аккуратная, с прической, в руках было полно свертков и огромный торт из соседней кондитерской. И она как вот шла, так и упала вперед, просто лицом вниз, на асфальт. Все кафе вместе с нами услышало этот звук, он был ужасным, и мы все подскочили и крикнули, многие сразу начали ей помогать, останавливать кровь и вызвали "скорую", – рассказала Горняк.

Экс-жена Остапчука отметила, что с женщиной все в порядке, а ее саму эта ситуация натолкнула на определенные мысли.

"В тот момент мне стало так больно и будто еще понятнее, что жизнь такая иногда непредсказуемая, что момент этот так быстротечен и иногда мы очень многое откладываем куда-то на будущее или отказываем, а никто же не застрахован, не знает, где и что ждет. Такой момент сегодня еще раз сказал мне, что "здесь и сейчас" – единственный верный вариант!" – написала она.

Пост Горняк сопроводила черно-белым фото, для которого позировала сидя на стуле с розой в руке. Она подняла согнутые ноги, засветив босые стопы.

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году. Летом 2021 года пара начала строительство дома, ведущий признавался, что мечтает о рождении дочери

В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.

В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

Теги: Владимир Остапчук, фото, развод, жена, ноги, Кристина Остапчук
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