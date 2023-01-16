Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом

Горняк отметила, что сидела на террасе одного из кафе вместе со своими подругами, а мимо проходила женщина лет 65–70.

"Она очень аккуратная, с прической, в руках было полно свертков и огромный торт из соседней кондитерской. И она как вот шла, так и упала вперед, просто лицом вниз, на асфальт. Все кафе вместе с нами услышало этот звук, он был ужасным, и мы все подскочили и крикнули, многие сразу начали ей помогать, останавливать кровь и вызвали "скорую", – рассказала Горняк.

Экс-жена Остапчука отметила, что с женщиной все в порядке, а ее саму эта ситуация натолкнула на определенные мысли.

"В тот момент мне стало так больно и будто еще понятнее, что жизнь такая иногда непредсказуемая, что момент этот так быстротечен и иногда мы очень многое откладываем куда-то на будущее или отказываем, а никто же не застрахован, не знает, где и что ждет. Такой момент сегодня еще раз сказал мне, что "здесь и сейчас" – единственный верный вариант!" – написала она.

Пост Горняк сопроводила черно-белым фото, для которого позировала сидя на стуле с розой в руке. Она подняла согнутые ноги, засветив босые стопы.