38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после

"Сухие кончики, гудбай", – написала она.

Ранее Зиневич выглядела вот так.

Контекст:

Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года, когда пара вместе появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". По словам Тигипко, именно он был инициатором знакомства с Зиневич.

Тигипко и Зиневич не афишировали подробности своего романа. У пары есть трое сыновей, старшему из которых 11 лет, а младшему шесть.

До отношений с Зиневич Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину жена Тигипко не публиковала совместных фото с мужем. Зиневич в своем микроблоге пишет, что находится в Киеве и занимается благотворительностью.