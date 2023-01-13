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13 января, 2023
 
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38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после

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Зиневич в отношениях с Тигипко родила троих сыновей
Зиневич в отношениях с Тигипко родила троих сыновей
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Супруга бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя украинская бизнесвумен и блогер Алла Зиневич 12 января разместила в Instagram Stories фото, на котором запечатлена с новой прической.

"Сухие кончики, гудбай", – написала она.

Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram
Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram

Ранее Зиневич выглядела вот так.

Контекст:

Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года, когда пара вместе появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". По словам Тигипко, именно он был инициатором знакомства с Зиневич.

Тигипко и Зиневич не афишировали подробности своего романа. У пары есть трое сыновей, старшему из которых 11 лет, а младшему шесть.

До отношений с Зиневич Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину жена Тигипко не публиковала совместных фото с мужем. Зиневич в своем микроблоге пишет, что находится в Киеве и занимается благотворительностью.

Теги: Сергей Тигипко, мода и красота, жена, Алла Зиневич
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