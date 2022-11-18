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18 ноября, 2022
 
Новости

"По уши влюбилась". Зиневич показала тату, которое сделала после знакомства с Тигипко

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У Тигипко и Зиневич есть три общих сына
У Тигипко и Зиневич есть три общих сына
Скриншот: ТСН / YouTube

Супруга бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя украинская бизнесвумен и блогер Алла Зиневич 18 ноября разместила в Instagram Stories фото своего тату, которое нанесено на кисть левой руки.

По словам Зиневич, татуировка посвящена ее супругу.

"Сделала, когда по уши влюбилась в своего мужа. Прошло много времени и я добавила розу – потому что чувства расцветают с каждым годом", – написала Зиневич.

Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram
Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram

Контекст:

Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года, когда пара вместе появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". По словам Тигипко, именно он был инициатором знакомства с Зиневич.

Тигипко и Зиневич не афишировали подробности своего романа. У пары есть трое сыновей, старшему из которых 11 лет, а младшему шесть.

До отношений с Зиневич Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину жена Тигипко не публиковала совместных фото с мужем. Зиневич в своем микроблоге пишет, что находится в Киеве и занимается благотворительностью.

Теги: Сергей Тигипко, семья, татуировка, Алла Зиневич
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