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13 января, 2023
 
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"Вы же так не выглядите! Хватит фильтров! Вам же 53". Поклонники обсуждают новый образ Лопес

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Летом Лопес исполнится 54 года
Летом Лопес исполнится 54 года
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 12 января опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена в белом наряде, состоящем из широких брюк, длинной рубашки и пиджака.

"Красивее не бывает", – оценили образ артистки поклонники.

"Вы же так не выглядите! Хватит фильтров! Вам же 53", – написали пользователи сети.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса
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