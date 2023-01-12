"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе

По словам Поляковой, листая Instagram-ленту, она увидела в Stories Ани Лорак фото с ее концерта в Одессе.
"Она уже упердохала в Москву, а потом у нее вдруг был концерт в Одессе. Я листаю и вижу видео с этого концерта. И я пишу: "Ты посмотри, какая мерзость, какая сука, это она вернулась?! Залы она здесь будет собирать?! Ноги кривые, костюмы – дерьмо, поет как параша". Наговорила и отправила. Думаю, что я [менеджеру] Теме [Чиркову] отправила. И когда я уже отправила, я вижу, что я отправляю это Ани Лорак. А там такой спич!" – рассказала артистка.
Полякова отметила, что не успела удалить свое сообщение, потому что оно было сразу прочитано. Певица призналась, что вскоре выяснилось, что прочитал ее помощник Ани Лорак, который после этого обратился к менеджменту Поляковой с предположением, что ее страницу взломали.
"Но я хочу сказать сегодня, что все те слова, которые я написала в том сообщении, абсолютно уместны к этому человеку, который является сучарой и п...дараской. И пусть она теперь с этим живет", – добавила Полякова.
"Знаешь что? Согласна", – ответила Поляковой Ефросинина.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.
После 2014 года артистка строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.
2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также лишение государственных наград.
1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".