"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе

Полякова об Ани Лорак: Все слова, которые я написала, абсолютно уместны к этому человеку, который является сучарой и п...дараской Фото: Ани Лорак / Facebook, Оля Полякова / Facebook

По словам Поляковой, листая Instagram-ленту, она увидела в Stories Ани Лорак фото с ее концерта в Одессе.

"Она уже упердохала в Москву, а потом у нее вдруг был концерт в Одессе. Я листаю и вижу видео с этого концерта. И я пишу: "Ты посмотри, какая мерзость, какая сука, это она вернулась?! Залы она здесь будет собирать?! Ноги кривые, костюмы – дерьмо, поет как параша". Наговорила и отправила. Думаю, что я [менеджеру] Теме [Чиркову] отправила. И когда я уже отправила, я вижу, что я отправляю это Ани Лорак. А там такой спич!" – рассказала артистка.

Полякова отметила, что не успела удалить свое сообщение, потому что оно было сразу прочитано. Певица призналась, что вскоре выяснилось, что прочитал ее помощник Ани Лорак, который после этого обратился к менеджменту Поляковой с предположением, что ее страницу взломали.

"Но я хочу сказать сегодня, что все те слова, которые я написала в том сообщении, абсолютно уместны к этому человеку, который является сучарой и п...дараской. И пусть она теперь с этим живет", – добавила Полякова.

"Знаешь что? Согласна", – ответила Поляковой Ефросинина.