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12 января, 2023
 
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"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин

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Принц и принцесса Уэльские поженились в 2011 году
Принц и принцесса Уэльские поженились в 2011 году
Фото: ЕРА

Обладательница титула "Мисс Украина 2016", ведущая Виктория Киосе 12 января разместила в Facebook видео, на которых запечатлены принц Уэльский Уильям вместе со своей женой Кэтрин во время общения с пациентами Ливерпульского госпиталя.

"Никогда не знаешь, когда встретишь принца Великобритании", – написала Киосе.

На видео запечатлено, как жена принца Уильяма останавливается, чтобы пообщаться с людьми, в то время как ее спутница жестом показывает, чтобы она не задерживалась. Во втором ролике снят момент общения принца Уильяма с посетителями клиники.

https://www.facebook.com/vika.kiose/posts/pfbid033PtNGFfCTcwhCewGZCGKH4WiaKsf2cNoaCz2w4Jb5ozyj9oxyKwjYB7otD13YSj3l

Контекст:

Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

Теги: Великобритания, принц Уильям, Ливерпуль, принцесса Уэльская Кэтрин
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