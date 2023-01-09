Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию

В качестве иллюстрации в посте опубликовано фото принцессы Уэльской, сидящей на корточках перед девочкой, которая вручает ей букет.

"Желаем принцессе Уэльской счастливого дня рождения", – говорится в публикации.

Контекст:

Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).