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09 января, 2023
 
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Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию

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Принцесса Уэльская мать троих детей
Принцесса Уэльская – мать троих детей
Фото: chrisjacksongetty / Instagram

Букингемский дворец 9 января посвятил жене принца Уильяма Кэтрин пост, в котором поздравил принцессу Уэльскую с 41-летием.

В качестве иллюстрации в посте опубликовано фото принцессы Уэльской, сидящей на корточках перед девочкой, которая вручает ей букет.

"Желаем принцессе Уэльской счастливого дня рождения",  говорится в публикации.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid0N2dVhMkq7MAVFvzRFYPLHisCd62ZwqYZx2bynQFrqe4ApDWwnPRN99e4ZmywN3g2l

Контекст:

Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). 

Теги: Великобритания, принц Уильям, принцесса Уэльская Кэтрин
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