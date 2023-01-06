Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2023
 
Новости

"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По официальной информации, Чарльз и Камилла познакомились в 1970 году
По официальной информации, Чарльз и Камилла познакомились в 1970 году
Фото: ЕРА (архив 2005 года)

Британский принц Уильям вместе со своим младшим братом, проживающим сейчас в США принцем Гарри уговаривали своего отца не жениться на его избраннице Камилле Боулз, которая теперь является королевой-консортом. Об этом 5 января написало издание The Sun, ссылаясь на отрывки из мемуаров принца Гарри под названием Spare.

По словам принца Гарри, они опасались, что она будет им плохой мачехой. Отмечается, что братья встречались с избранницей отца до того, как она официально присоединилась к семье.

Младший сын короля Чарльза III написал, что они с братом были готовы принять ее "в свои сердца, если она сделает их отца счастливым". 

Контекст:

По официальной информации, Чарльз и Камилла познакомились в 1970 году. По мнению покойной уже королевы Елизаветы II, Камилла не подходила на роль жены принца, и пара вынуждена была расстаться.

В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а Чарльз отправился на военную службу. В 1981 году принц Чарльз женился на Диане Спенсер. В браке с принцессой Дианой у Чарльза родились два сына – принц Уильям и принц Гарри. Супруги развелись в августе 1996 года по рекомендации королевы Великобритании Елизаветы II, а через год принцесса Диана погибла в ДТП.

Спустя восемь лет после гибели принцессы Дианы принц Чарльз и Камилла поженились – 9 апреля 2021 года пара отмечала 16-летие супружеской жизни. Принц Уэльский Чарльз является первым в очереди на британский престол.

История о взаимоотношениях с новой женой отца – не единственная, которую принц Гарри описал в своих мемуарах, презентация которых состоится на следующей неделе. Ранее различные редакции получили разные фрагменты из книги, в которых, в частности, принц Гарри рассказал, как на него напал старший брат и как Чарльз III "садистски шутил о том, что не является его настоящим отцом".

Теги: Великобритания, король Чарльз III, принц Уильям, принц Гарри, принцесса Диана
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: НАТО лучше вступить в войну против России раньше, чем ждать ядерного удара и получить апокалипсис в Европе
  Шустер: НАТО лучше вступить в войну против России раньше, чем ждать ядерного удара и получить апокалипсис в Европе
Алеся БАЦМАН
  Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует
  Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует
Дмитрий ГОРДОН
  Саакашвили в письме Гордону сообщил, что американские токсикологи доказали факт его отравления в тюрьме. Журналист призвал спасти экс-президента Грузии
  Саакашвили в письме Гордону сообщил, что американские токсикологи доказали факт его отравления в тюрьме. Журналист призвал спасти экс-президента Грузии
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 