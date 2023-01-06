"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ

По официальной информации, Чарльз и Камилла познакомились в 1970 году Фото: ЕРА (архив 2005 года)

По словам принца Гарри, они опасались, что она будет им плохой мачехой. Отмечается, что братья встречались с избранницей отца до того, как она официально присоединилась к семье.

Младший сын короля Чарльза III написал, что они с братом были готовы принять ее "в свои сердца, если она сделает их отца счастливым".