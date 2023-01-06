"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ

По словам принца Гарри, они опасались, что она будет им плохой мачехой. Отмечается, что братья встречались с избранницей отца до того, как она официально присоединилась к семье.
Младший сын короля Чарльза III написал, что они с братом были готовы принять ее "в свои сердца, если она сделает их отца счастливым".
По официальной информации, Чарльз и Камилла познакомились в 1970 году. По мнению покойной уже королевы Елизаветы II, Камилла не подходила на роль жены принца, и пара вынуждена была расстаться.
В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а Чарльз отправился на военную службу. В 1981 году принц Чарльз женился на Диане Спенсер. В браке с принцессой Дианой у Чарльза родились два сына – принц Уильям и принц Гарри. Супруги развелись в августе 1996 года по рекомендации королевы Великобритании Елизаветы II, а через год принцесса Диана погибла в ДТП.
Спустя восемь лет после гибели принцессы Дианы принц Чарльз и Камилла поженились – 9 апреля 2021 года пара отмечала 16-летие супружеской жизни. Принц Уэльский Чарльз является первым в очереди на британский престол.
История о взаимоотношениях с новой женой отца – не единственная, которую принц Гарри описал в своих мемуарах, презентация которых состоится на следующей неделе. Ранее различные редакции получили разные фрагменты из книги, в которых, в частности, принц Гарри рассказал, как на него напал старший брат и как Чарльз III "садистски шутил о том, что не является его настоящим отцом".