"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ

СМИ пишут, что принц Гарри в своих мемуарах рассказал о нападении на него принца Уильяма Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что книга должна выйти на следующий неделе.

Описанное в ней событие произошло в 2019 году в доме принца Гарри в Лондоне. Принц Гарри, сообщает издание, написал в книге, что его брат сперва "назвал Меган неприветливой, грубой и резкой", после чего схватил брата за воротник и повалил на пол.

Принц Гарри отмечает, что все произошло очень быстро, при этом принц Уильям во время нападения сорвал с него цепочку. Сам принц Гарри утверждает, что упал на собачью миску, которая разломалась на части и куски впились ему в тело. После этого он попросил принца Уильяма покинуть дом.

Принц Уильям призывал брата, сообщается в статье, дать ему сдачи, но принц Гарри отказался. Он пишет, что позже принц Уильям сожалел о том, что произошло.

Сообщается, что жена принца Гарри, узнав о случившемся, не была удивлена поведением принца Уильяма.