Бульвар Шоубиз
 
05 января, 2023
 
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"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ

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СМИ пишут, что принц Гарри в своих мемуарах рассказал о нападении на него принца Уильяма
СМИ пишут, что принц Гарри в своих мемуарах рассказал о нападении на него принца Уильяма
Фото: ЕРА

Британский принц Уильям накинулся с кулаками на своего младшего брата принца Гарри, когда приехал к нему в гости, чтобы высказать недовольство характером его жены Меган. Об этом 5 января написало издание The Guardian, ссылаясь на отрывки из мемуаров принца Гарри под названием Spare.

В публикации отмечается, что книга должна выйти на следующий неделе.

Описанное в ней событие произошло в 2019 году в доме принца Гарри в Лондоне. Принц Гарри, сообщает издание, написал в книге, что его брат сперва "назвал Меган неприветливой, грубой и резкой", после чего схватил брата за воротник и повалил на пол. 

Принц Гарри отмечает, что все произошло очень быстро, при этом принц Уильям во время нападения сорвал с него цепочку. Сам принц Гарри утверждает, что упал на собачью миску, которая разломалась на части и куски впились ему в тело. После этого он попросил принца Уильяма покинуть дом.

Принц Уильям призывал брата, сообщается в статье, дать ему сдачи, но принц Гарри отказался. Он пишет, что позже принц Уильям сожалел о том, что произошло.

Сообщается, что жена принца Гарри, узнав о случившемся, не была удивлена поведением принца Уильяма.

Контекст:

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Мемуары – не первое откровенное заявление принца Гарри и его жены Меган после переезда в США. В начале декабря 2022 года американская стриминговая платформа Netflix показала шестисерийный документальный фильм о супругах, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.

В марте 2021 года вышло интервью принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри. В нем жена принца Гарри, в частности, рассказала, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным" (мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка).

Теги: Великобритания, принц Уильям, принц Гарри, скандал
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