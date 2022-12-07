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07 декабря, 2022
 
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Принц Гарри с женой Меган стали лауреатами премии за борьбу с расизмом

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Принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл весной 2018 года
Принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл весной 2018 года
Фото: ЕРА

Проживающие в США британский принц Гарри и его жена Меган удостоились награды Ripple of Hope Award, учрежденной американским Фондом по правам человека имени Роберта Кеннеди. Об этом 7 декабря сообщила британская телекомпания BBC.

Герцога и герцогиню Сассекских наградили за работу в области расовой справедливости и психического здоровья. Церемония проходила в Нью-Йорке, а ее ведущим стал американский актер Алек Болдуин.

Контекст:

Ripple of Hope названа в честь речи американского политика Роберта Кеннеди о "пульсе надежды", которую он произнес в 1996 году в Кейптауне (ЮАР), где на тот момент действовал режим апартеида.

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

В марте 2021 года вышло интервью принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри. В нем жена принца Гарри рассказала, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным" (мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка).

Теги: расизм, премия, принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган
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