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01 декабря, 2022
 
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"Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео

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Принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл в 2018 году
Принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл в 2018 году
Фото: ЕРА

Проживающий в США британский принц Гарри и его жена Меган стали героями документального фильма, первый официальный тизер которого с украинскими субтитрами опубликован 1 декабря на YouTube-канале Netflix Ukraine.

Дата премьеры картины пока не называется. В тизере показаны черно-белые фото и видео с участием принца Гарри и его супруги.

"Никто не видит того, что происходит за закрытыми дверьми, – говорит в тизере принц Гарри. –  Я должен был делать все, чтобы защитить свою семью".

"Когда ставки уж настолько высоки, разве не лучше услышать нашу историю от нас?" – добавляет его жена.

ВИДЕО
Видео: Netflix Ukraine / YouTube
Контекст:

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрие Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: фильм, принц Гарри, Netflix, тизер
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