  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео

Принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл в 2018 году Фото: ЕРА

Дата премьеры картины пока не называется. В тизере показаны черно-белые фото и видео с участием принца Гарри и его супруги.

"Никто не видит того, что происходит за закрытыми дверьми, – говорит в тизере принц Гарри. – Я должен был делать все, чтобы защитить свою семью".

"Когда ставки уж настолько высоки, разве не лучше услышать нашу историю от нас?" – добавляет его жена.

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Видео: Netflix Ukraine / YouTube