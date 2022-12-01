  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео

Дата премьеры картины пока не называется. В тизере показаны черно-белые фото и видео с участием принца Гарри и его супруги.
"Никто не видит того, что происходит за закрытыми дверьми, – говорит в тизере принц Гарри. – Я должен был делать все, чтобы защитить свою семью".
"Когда ставки уж настолько высоки, разве не лучше услышать нашу историю от нас?" – добавляет его жена.
Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрие Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.