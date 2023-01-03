"Я хочу вернуть себе отца, я хочу вернуть себе брата". Проживающий в США принц Гарри дал новое интервью о королевской семье Великобритании

"Я хочу вернуть себе отца, я хочу вернуть себе брата", – заявляет в ролике принц Гарри. Он отмечает, что ему хочется иметь семью, а не институцию.
Также в промо-видео вошла фраза принца Гарри о том, что королевская семья не проявила "абсолютно никакой готовности к примирению" с ним и его женой Меган.
Сообщается, что премьера шоу с участием принца Гарри состоится 8 января.
Отец принца Гарри, король Великобритании Чарльз III, пока что не комментировал его заявление. Принц Уильям также публично не отреагировал на слова младшего брата.
Harry: The Interview, an exclusive in-depth discussion with Tom Bradby.— ITV (@ITV) January 2, 2023
Watch on ITV1 or stream on ITVX at 9pm on Jan 8. @tombradby #ITV #ITVX pic.twitter.com/MrFjLSCb9o
Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.
Интервью ITV – не первое скандальное интервью принца Гарри и его жены Меган после переезда в США. В начале декабря 2022 года американская стриминговая платформа Netflix показала шестисерийный документальный фильм о супругах, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.
В марте 2021 года вышло интервью принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри. В нем жена принца Гарри, в частности, рассказала, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным" (мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка).