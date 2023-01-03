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03 января, 2023
 
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"Я хочу вернуть себе отца, я хочу вернуть себе брата". Проживающий в США принц Гарри дал новое интервью о королевской семье Великобритании

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Принц Гарри в новом интервью заявил, что хотел бы иметь семью, а не институцию
Принц Гарри в новом интервью заявил, что хотел бы иметь семью, а не институцию
Фото: ЕРА

Проживающий в США британский принц Гарри дал интервью британскому телеканалу ITV. Анонс разговора с журналистом Томом Брэдби опубликован 2 января в Twitter.

"Я хочу вернуть себе отца, я хочу вернуть себе брата", – заявляет в ролике принц Гарри. Он отмечает, что ему хочется иметь семью, а не институцию. 

Также в промо-видео вошла фраза принца Гарри о том, что королевская семья не проявила "абсолютно никакой готовности к примирению" с ним и его женой Меган.

Сообщается, что премьера шоу с участием принца Гарри состоится 8 января.

Отец принца Гарри, король Великобритании Чарльз III, пока что не комментировал его заявление. Принц Уильям также публично не отреагировал на слова младшего брата.

Контекст:

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Интервью ITV – не первое скандальное интервью принца Гарри и его жены Меган после переезда в США. В начале декабря 2022 года американская стриминговая платформа Netflix показала шестисерийный документальный фильм о супругах, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.

В марте 2021 года вышло интервью принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри. В нем жена принца Гарри, в частности, рассказала, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным" (мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка).

Теги: Великобритания, король Чарльз III, принц Гарри, скандал, семья
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