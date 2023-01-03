"Я хочу вернуть себе отца, я хочу вернуть себе брата". Проживающий в США принц Гарри дал новое интервью о королевской семье Великобритании

Принц Гарри в новом интервью заявил, что хотел бы иметь семью, а не институцию Фото: ЕРА

"Я хочу вернуть себе отца, я хочу вернуть себе брата", – заявляет в ролике принц Гарри. Он отмечает, что ему хочется иметь семью, а не институцию.

Также в промо-видео вошла фраза принца Гарри о том, что королевская семья не проявила "абсолютно никакой готовности к примирению" с ним и его женой Меган.

Сообщается, что премьера шоу с участием принца Гарри состоится 8 января.

Отец принца Гарри, король Великобритании Чарльз III, пока что не комментировал его заявление. Принц Уильям также публично не отреагировал на слова младшего брата.

Harry: The Interview, an exclusive in-depth discussion with Tom Bradby.



Watch on ITV1 or stream on ITVX at 9pm on Jan 8. @tombradby #ITV #ITVX pic.twitter.com/MrFjLSCb9o — ITV (@ITV) January 2, 2023