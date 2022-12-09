Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2022
 
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Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей

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По словам принца Гарри, когда он познакомил свою будущую жену с семьей, многих из них наиболее смутило то, что она актриса
По словам принца Гарри, когда он познакомил свою будущую жену с семьей, многих из них наиболее смутило то, что она актриса
Фото: ЕРА

Американская стриминговая платформа Netflix 7 декабря показала первые три эпизода шестисерийного документального фильма о проживающем в США британском принце Гарри и его жене Меган, в котором они сами рассказывают о своей жизни. Короткое содержание этих серий и возможная реакция королевской семьи описана в публикации на сайте телеканала CNN.

Авторы публикации отмечают, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом, так как в нем принц Гарри и его жена Меган рассказывают, в частности, о "неосознанной предвзятости" со стороны королевской семьи Великобритании, а также упрекают британские таблоиды в чрезмерном внимании к избраннице принца.

По словам принца Гарри, когда он познакомил свою будущую жену с семьей, многих из них наиболее смутило то, что она актриса. Герцог Сассекский отмечает, что они не знали, как себя с ней вести.

Он также сравнил жену со своей матерью, принцессой Дианой, отметив, что она погибла из-за чрезмерного внимания прессы, которое испытала на себе и его супруга. Принц Гарри подчеркнул, что должен был защитить ее от этого, а когда говорил об этом семье, там заявили, что переживали такое же внимание и не понимают, почему его жена должна стать исключением. 

Отмечается, что съемки сериала завершились в конце августа 2022 года, почти за неделю до смерти королевы Елизаветы II. Следующие три эпизода покажут на будущей неделе. В них супруги рассказывают о своем переезде в США.

Контекст:

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

В марте 2021 года вышло интервью принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри. В нем жена принца Гарри, в частности, рассказала, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным" (мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка).


Теги: США, принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган
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Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
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