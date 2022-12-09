Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей

По словам принца Гарри, когда он познакомил свою будущую жену с семьей, многих из них наиболее смутило то, что она актриса Фото: ЕРА

Авторы публикации отмечают, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом, так как в нем принц Гарри и его жена Меган рассказывают, в частности, о "неосознанной предвзятости" со стороны королевской семьи Великобритании, а также упрекают британские таблоиды в чрезмерном внимании к избраннице принца.

По словам принца Гарри, когда он познакомил свою будущую жену с семьей, многих из них наиболее смутило то, что она актриса. Герцог Сассекский отмечает, что они не знали, как себя с ней вести.

Он также сравнил жену со своей матерью, принцессой Дианой, отметив, что она погибла из-за чрезмерного внимания прессы, которое испытала на себе и его супруга. Принц Гарри подчеркнул, что должен был защитить ее от этого, а когда говорил об этом семье, там заявили, что переживали такое же внимание и не понимают, почему его жена должна стать исключением.

Отмечается, что съемки сериала завершились в конце августа 2022 года, почти за неделю до смерти королевы Елизаветы II. Следующие три эпизода покажут на будущей неделе. В них супруги рассказывают о своем переезде в США.