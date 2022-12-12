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12 декабря, 2022
 
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"Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео

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В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США
В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США
Фото: ЕРА

Проживающий в США британский принц Гарри и его жена Меган стали героями документального фильма "Гарри и Меган". 12 декабря на YouTube-канале Netflix Ukraine вышел анонс его второй части.

"Интересно, что бы с нами произошло, если бы мы тогда не ушли?" – говорит принц Гарри в анонсе.

Его супруга добавляет, что после того, как они остались без охраны, "весь мир знал, где они находятся". 

"Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам", – заявила жена принца Гарри.

Премьера следующей серии состоится 15 декабря.

ВИДЕО
Видео: Netflix Ukraine / YouTube
Контекст:

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Американская стриминговая платформа Netflix 7 декабря показала первые три эпизода шестисерийного документального фильма о проживающем в США британском принце Гарри и его жене Меган, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.

В следующих трех эпизодах принц Гарри и его жена Меган рассказывают о своем переезде в США.

Теги: Великобритания, принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган
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