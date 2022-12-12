  "Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео

В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США Фото: ЕРА

"Интересно, что бы с нами произошло, если бы мы тогда не ушли?" – говорит принц Гарри в анонсе.

Его супруга добавляет, что после того, как они остались без охраны, "весь мир знал, где они находятся".

"Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам", – заявила жена принца Гарри.

Премьера следующей серии состоится 15 декабря.

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Видео: Netflix Ukraine / YouTube