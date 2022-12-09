Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата

Жена принца Гарри отметила, что знакомство состоялось, когда принц Уильям с женой пришли к ним на ужин, а она встретила их босой и в рваных джинсах.
Она также заявила, что принц Уильям с женой соблюдали формальности не только на публике, но и за закрытыми дверями.
Американская стриминговая платформа Netflix 7 декабря показала первые три эпизода шестисерийного документального фильма о проживающем в США британском принце Гарри и его жене Меган, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.
Следующие три эпизода покажут на будущей неделе. В них супруги рассказывают о своем переезде в США.