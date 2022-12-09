Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата

Жена принца Гарри Меган отметила, что во время знакомства с семьей его старшего брата была в рваных джинсах Фото: ЕРА

Жена принца Гарри отметила, что знакомство состоялось, когда принц Уильям с женой пришли к ним на ужин, а она встретила их босой и в рваных джинсах.

Она также заявила, что принц Уильям с женой соблюдали формальности не только на публике, но и за закрытыми дверями.