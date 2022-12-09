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09 декабря, 2022
 
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Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата

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Жена принца Гарри Меган отметила, что во время знакомства с семьей его старшего брата была в рваных джинсах
Жена принца Гарри Меган отметила, что во время знакомства с семьей его старшего брата была в рваных джинсах
Фото: ЕРА

Жена проживающего в США британского принца Гарри Меган во время знакомства с его страшим братом, принцем Уильямом и его женой Кэтрин обняла их, не зная, что это "раздражает многих британцев". Об этом герцогиня Сассекская рассказала во втором эпизоде шестисерийного документального фильма, пишет Daily Mail.

Жена принца Гарри отметила, что знакомство состоялось, когда принц Уильям с женой пришли к ним на ужин, а она встретила их босой и в рваных джинсах.

Она также заявила, что принц Уильям с женой соблюдали формальности не только на публике, но и за закрытыми дверями.

Контекст:

Американская стриминговая платформа Netflix 7 декабря показала первые три эпизода шестисерийного документального фильма о проживающем в США британском принце Гарри и его жене Меган, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.

Следующие три эпизода покажут на будущей неделе. В них супруги рассказывают о своем переезде в США.

Теги: Великобритания, принц Уильям, принц Гарри, семья, герцогиня Сассекская Меган
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