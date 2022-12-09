Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix

По словам принца Гарри, у большинства детей, которые пережили развод родителей, независимо от их происхождения, есть много общих воспоминаний.

Описывая поведение своих родителей, которые находились в процессе развода, принц Гарри заявил, что, "таская его", они не учитывали, где на самом деле он хочет провести большую часть времени.