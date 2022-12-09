Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix

По словам принца Гарри, у большинства детей, которые пережили развод родителей, независимо от их происхождения, есть много общих воспоминаний.
Описывая поведение своих родителей, которые находились в процессе развода, принц Гарри заявил, что, "таская его", они не учитывали, где на самом деле он хочет провести большую часть времени.
Американская стриминговая платформа Netflix 7 декабря показала первые три эпизода шестисерийного документального фильма о проживающем в США британском принце Гарри и его жене Меган, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.
Следующие три эпизода покажут на будущей неделе. В них супруги рассказывают о своем переезде в США.
Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). Принцесса Диана и принц Чарльз расстались в 1992 году, а официально оформили развод в 1996-м.
Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы. Водитель автомобиля, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, не справился с управлением, когда машину преследовали фотографы на мотоциклах, и врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.