Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ

Принц Гарри утверждает, что "садизм отца" был одной из причин того, что Чарльз III шутил о происхождении своего сына Фото: ЕРА

В фрагменте, который оказался в распоряжении редакции, принц Гарри пишет, что его отец "садистски шутил", что его отцом может быть майор Джеймс Хьюит, возлюбленный его покойной матери принцессы Дианы.

Принц Гарри подчеркнул, что одной из причин шутить на эту тему было то, что у него были такие же рыжие волосы, как и у возлюбленного его матери. Второй причиной принц Гарри называет "садизм отца".

Принц Гарри подчеркивает, что на самом деле он родился до того, как его мать познакомилась с Хьюитом.