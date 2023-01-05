Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ

В фрагменте, который оказался в распоряжении редакции, принц Гарри пишет, что его отец "садистски шутил", что его отцом может быть майор Джеймс Хьюит, возлюбленный его покойной матери принцессы Дианы.
Принц Гарри подчеркнул, что одной из причин шутить на эту тему было то, что у него были такие же рыжие волосы, как и у возлюбленного его матери. Второй причиной принц Гарри называет "садизм отца".
Принц Гарри подчеркивает, что на самом деле он родился до того, как его мать познакомилась с Хьюитом.
Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). Принцесса Диана и принц Чарльз расстались в 1992 году, а официально оформили развод в 1996-м.
Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы. Водитель автомобиля, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, не справился с управлением, когда машину преследовали фотографы на мотоциклах, и врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.