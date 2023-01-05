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05 января, 2023
 
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Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ

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Принц Гарри утверждает, что "садизм отца" был одной из причин того, что Чарльз III шутил о происхождении своего сына
Принц Гарри утверждает, что "садизм отца" был одной из причин того, что Чарльз III шутил о происхождении своего сына
Фото: ЕРА

Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить о том, что якобы настоящим отцом его младшего сына, проживающего сейчас в США британского принца Гарри является другой человек. Об этом 5 января написало издание Page Six, ссылаясь на отрывки из мемуаров принца Гарри под названием Spare.

В фрагменте, который оказался в распоряжении редакции, принц Гарри пишет, что его отец "садистски шутил", что его отцом может быть майор Джеймс Хьюит, возлюбленный его покойной матери принцессы Дианы. 

Принц Гарри подчеркнул, что одной из причин шутить на эту тему было то, что у него были такие же рыжие волосы, как и у возлюбленного его матери. Второй причиной принц Гарри называет "садизм отца". 

Принц Гарри подчеркивает, что на самом деле он родился до того, как его мать познакомилась с Хьюитом.

Контекст:

Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). Принцесса Диана и принц Чарльз расстались в 1992 году, а официально оформили развод в 1996-м.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы. Водитель автомобиля, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, не справился с управлением, когда машину преследовали фотографы на мотоциклах, и врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

Теги: Великобритания, король Чарльз III, принц Гарри
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