Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже

На одном из снимков Налчаджиоглу позирует за рулем авто, а его дочь запечатлена на заднем сиденье.

Скриншот: muratnalca / Instagram

На другом фото экс-супруг Ани Лорак изображен вместе с дочерью на фоне Эйфелевой башни. На снимке также присутствует го невеста, украинский визажист Лилия Реус и ее дочь от предыдущих отношений.

8 января Налчаджиоглу сообщил в сети, что находится с дочерью в Швейцарии.