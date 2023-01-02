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02 января, 2023
 
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"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом

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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Фото: Jennifer Lopez / Facebook

Американская актриса Дженнифер Лопес 1 января разместила в Facebook фото, на котором запечатлена в длинном декольтированном платье, дизайн которого предполагает отсутствие белья.

Актриса позирует в кадре возле стола с бокалом в руке.

"Потрясающая", – восхитились поклонники.

"Просто роскошно, красота", – отреагировали подписчики.

https://www.facebook.com/jenniferlopez/posts/pfbid0xdUFmENNS6kf5aqUvPrYsvYh5JACJnEr5yobnriTvfUFUtbMeVT9UprpCTbHZwNjl

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса
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