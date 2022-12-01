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01 декабря, 2022
 
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"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко

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Зиневич мать троих сыновей
Зиневич – мать троих сыновей
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Новая жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя ресторатор Алла Зиневич в Instagram 1 декабря разместила снимки, на которых запечатлены трое их сыновей.

Дети запечатлены сидящими на диване в комнате.

"Они – моя вселенная", – написала Зиневич.

Контекст:

По информации "1+1", все трое мальчиков – общие дети Тигипко и Зиневич.

Тигипко 18 октября 2021 года признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой), – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету. "Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла Зиневич.

Когда поженились Тигипко и Зиневич, неизвестно.

После начала войны Тигипко сообщил, что остается в Украине. Зиневич в апреле находилась во Львове.

Теги: Сергей Тигипко, дети, вице-премьер, жена, Алла Зиневич, бизнесмен
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