Кацурина сняла Dantes вблизи и показала, как он играет с ее детьми

Кацурина отметила, что в подборку вошли фото, сделанные в Карпатах, в Варшаве, в Полтаве после атаки российского дрона, а также в Исландии. Также Кацурина показала своего бойфренда – ресторатора, украинского музыканта Dantes (Владимира Дантеса) – во время игры с ее детьми – шестилетней Александрой и годовалым Иваном.

На последнем фото в подборке Кацурина запечатлена в слезах. Она призналась, что ей было плохо и она приехала кричать в лес, но час просидела в машине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Katsurina * (@dasha_katsurina)

28 ноября Кацурина показала еще одну серию снимков, сделанных во время поездки в Исландию. Она показала, как дистанционно общается с коллегой по работе и развлекается с детьми.

Также она прикрепила ролик, в котором сняла Dantes. Кацурина отметила, что тот везет ее в Киев.