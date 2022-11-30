Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2022
 
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Кацурина сняла Dantes вблизи и показала, как он играет с ее детьми

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Кацурина обнародовала фотодневник
Кацурина обнародовала фотодневник
Фото: dasha_katsurina / Instagram

Украинский дизайнер и ресторатор Дарья Кацурина в Instagram 28 ноября опубликовала подборку снимков, отметив, что это ее дневник.

Кацурина отметила, что в подборку вошли фото, сделанные в Карпатах, в Варшаве, в Полтаве после атаки российского дрона, а также в Исландии. Также Кацурина показала своего бойфренда – ресторатора, украинского музыканта Dantes (Владимира Дантеса) – во время игры с ее детьми – шестилетней Александрой и годовалым Иваном.

На последнем фото в подборке Кацурина запечатлена в слезах. Она призналась, что ей было плохо и она приехала кричать в лес, но час просидела в машине.

28 ноября Кацурина показала еще одну серию снимков, сделанных во время поездки в Исландию. Она показала, как дистанционно общается с коллегой по работе и развлекается с детьми.

Также она прикрепила ролик, в котором сняла Dantes. Кацурина отметила, что тот везет ее в Киев.

Контекст:

Дарья Кацурина и ее бывший муж и коллега Михаил Кацурин дружили семьями с супругами певицей Надей Дорофеевой и Dantes.

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой. Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги. Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

В начале сентября Кацурина подтвердила, что состоит в отношениях с Dantes. По ее словам, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

Теги: дети, певица, музыкант, фото, ресторатор, Dantes, Даша Кацурина
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