"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой

Бех-Романчук: Привет, новая неделя! Я надеюсь, ты будешь хорошей Фото: marynabekh / Instagram

"Привет, новая неделя! Я надеюсь, ты будешь хорошей", – написала она.

Спортсменка прошлась по залу с бутылкой воды в руках. Она предстала в розовых облегающих микрошортах и сиреневом топе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

"Должно быть, это физическое совершенство", – отметил подписчик torben__vangsy.

"Это тело такое невероятное",– написал i_love_cheatdays.