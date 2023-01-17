"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой

"Привет, новая неделя! Я надеюсь, ты будешь хорошей", – написала она.
Спортсменка прошлась по залу с бутылкой воды в руках. Она предстала в розовых облегающих микрошортах и сиреневом топе.
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"Должно быть, это физическое совершенство", – отметил подписчик torben__vangsy.
"Это тело такое невероятное",– написал i_love_cheatdays.
Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.
На чемпионате Европы по легкой атлетике Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.