Бульвар Шоубиз
 
17 января, 2023
 
Новости

"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бех-Романчук: Привет, новая неделя! Я надеюсь, ты будешь хорошей
Бех-Романчук: Привет, новая неделя! Я надеюсь, ты будешь хорошей
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 16 января в Instagram опубликовала видео, снятое в зале для тренировок.

"Привет, новая неделя! Я надеюсь, ты будешь хорошей", – написала она.

Спортсменка прошлась по залу с бутылкой воды в руках. Она предстала в розовых облегающих микрошортах и сиреневом топе.

"Должно быть, это физическое совершенство", – отметил подписчик torben__vangsy.

"Это тело такое невероятное",– написал i_love_cheatdays.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.

Теги: чемпионат, спортсмены, фигура, соревнования, легкоатлеты, Марина Бех-Романчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Военный дневник харьковчанки Гин: Днепр. Страшная трагедия. Скорблю вместе с вами. Ненавижу вместе с вами
Военный дневник харьковчанки Гин: Днепр. Страшная трагедия. Скорблю вместе с вами. Ненавижу вместе с вами
  Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно
  Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно
Дмитрий ГОРДОН
  Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу"
  Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" Лопес показала пресс и декольте
"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" Лопес показала пресс и декольте
"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тоже". Dantes сообщил о разводе с Дорофеевой
"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тоже". Dantes сообщил о разводе с Дорофеевой
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada
Актер фильма "Корсаж" Тайхтмайстер обвиняется в хранении детской порнографии
Актер фильма "Корсаж" Тайхтмайстер обвиняется в хранении детской порнографии
Комедия "Сусідка" за две недели в прокате собрала более 5,4 млн грн
Комедия "Сусідка" за две недели в прокате собрала более 5,4 млн грн
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт
"В эти дни понимаешь, насколько ценны моменты и время с семьей". Свитолина показала свою маму
"В эти дни понимаешь, насколько ценны моменты и время с семьей". Свитолина показала свою маму
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 