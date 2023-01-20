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20 января, 2023
 
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"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения

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Терехов:
Терехов:
Фото: Євген Тєрєхов / Facebook

Украинский защитник, герой АТО Евгений Терехов известный как Титановый Джексон, признался, что в его окружении есть люди, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину разочаровали его своими поступками. Об этом он рассказал в интервью, которое 18 января опубликовано на YouTube-канале "Зірковий".

"У меня есть такие люди. Некоторым я написал, что даже в страну не возвращайтесь. Если останусь в живых и вы вернетесь, будет беда", – сказал он.

Он не стал называть имена этих людей.

Контекст:

33-летний Терехов в настоящее время защищает Украину от российских оккупантов. Позывной Титановый Джексон Терехов получил после ранения в 2014 году под Марьинкой Донецкой области, так как во время операции медики поставили ему титановую пластину. 

Терехов также известен как муж украинской певицы Наталки Карпы. У пары есть общая дочка (2019). В последнее время в СМИ пишут о расставании пары. Ни Карпа, ни Терехов это не подтверждают, но и не отрицают.

Карпа – вторая жена Терехова.

Теги: война России против Украины, Евгений Терехов
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