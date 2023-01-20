"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения

"У меня есть такие люди. Некоторым я написал, что даже в страну не возвращайтесь. Если останусь в живых и вы вернетесь, будет беда", – сказал он.
Он не стал называть имена этих людей.
33-летний Терехов в настоящее время защищает Украину от российских оккупантов. Позывной Титановый Джексон Терехов получил после ранения в 2014 году под Марьинкой Донецкой области, так как во время операции медики поставили ему титановую пластину.
Терехов также известен как муж украинской певицы Наталки Карпы. У пары есть общая дочка (2019). В последнее время в СМИ пишут о расставании пары. Ни Карпа, ни Терехов это не подтверждают, но и не отрицают.
Карпа – вторая жена Терехова.