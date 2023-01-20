"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление

По словам артистки, релиз трека состоится 26 января. Свой пост она проиллюстрировала новым портретным снимком.

"Юху-у, дождались", – отреагировали в сети.

"Наконец-то, ждем", – написали фолловеры.

Контекст:

Последний релиз Дорофеевой состоялся в начале декабря 2022 года. В клипе на песню "Щоб не було" снялся новый бойфренд Дорофеефой, украинский ресторатор Михаил Кацурин. "Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – рассказал тогда певица.

В январе 2023 года артистка призналась, что работа над треком началась летом 2022 года, спустя три месяца после заявления о расставании с мужем, украинским певцом Dantes.

О том, что Дорофеева и Dantes официально развелись, певец сообщил в январе 2023 года.