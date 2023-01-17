Бульвар Шоубиз
 
17 января, 2023
 
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"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тоже". Dantes сообщил о разводе с Дорофеевой

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Dantes объявил о расставании с Дорофеевой в марте 2022 года
Dantes объявил о расставании с Дорофеевой в марте 2022 года
Фото: nadya.do.do / Instagram

Украинский певец Dantes развелся со своей женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Об этом он сообщил в интервью, которое 16 января вышло на YouTube-канале "Ветерани космічних військ".

"Я недавно наконец-то получил свидетельство о разводе. Сделал его", – сказал певец.

По словам артиста, он отправил его Дорофеевой.

"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тебя тоже". Вот так мы пообщались", – признался он.

Контекст:

Dantes объявил о расставании с Дорофеевой в марте 2022 года. Артист признался, что они приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

В конце марта стало известно, что Дорофеева состоит в отношениях с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Сейчас его бывшая жена, украинский ресторатор Дарья Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было. Кацурины первыми официально оформили развод.

Теги: певец, развод, Dantes
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