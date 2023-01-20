Апанасенко – представительнице РФ на "Мисс Вселенная": Идти против системы страшно. Но если хочешь изменить мир к лучшему, должна это делать

Апанасенко: Российские СМИ писали, что я брезгливо относилась к русской, но я никак к ней не относилась Фото: missukraine_universe / Instagram

"[Игнора россиянки] не было, потому что тезис на конкурсе звучал такой, что это не она запускает ракеты и не она виновата в том, что ее страна – агрессор", – рассказала Апанасенко. – Если бы россиянка сказала, что не поддерживает войну, которую развязал [президент РФ Владимир] Путин, не поддерживает убийства, то это была бы одна история. Но она просто молчала. Идти против системы страшно. Но если ты хочешь изменить мир к лучшему, то ты должна это делать".

Комментируя свое отношение к Линниковой, Апапасенко заявила, что "никак к ней не относилась".

"Пристрастного отношения к ней, как к девушке Анне, не было. Предвзятое отношение было к деятельности ее страны. Остальные девушки с ней общались. Я с ней не ссорилась, я на нее не смотрела даже. Никакого дурного слова конкретно о ней не было сказано. Российские СМИ писали, что я брезгливо относилась к русской, но я никак к ней не относилась", – подчеркнула украинка.

Апанасенко отметила, что сами украинцы критикуют ее за внешность или возраст, но не за ее позицию.

"Потому что она однозначна, и это позиция правды", – резюмировала Апанасенко.