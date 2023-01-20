Апанасенко – представительнице РФ на "Мисс Вселенная": Идти против системы страшно. Но если хочешь изменить мир к лучшему, должна это делать

"[Игнора россиянки] не было, потому что тезис на конкурсе звучал такой, что это не она запускает ракеты и не она виновата в том, что ее страна – агрессор", – рассказала Апанасенко. – Если бы россиянка сказала, что не поддерживает войну, которую развязал [президент РФ Владимир] Путин, не поддерживает убийства, то это была бы одна история. Но она просто молчала. Идти против системы страшно. Но если ты хочешь изменить мир к лучшему, то ты должна это делать".
Комментируя свое отношение к Линниковой, Апапасенко заявила, что "никак к ней не относилась".
"Пристрастного отношения к ней, как к девушке Анне, не было. Предвзятое отношение было к деятельности ее страны. Остальные девушки с ней общались. Я с ней не ссорилась, я на нее не смотрела даже. Никакого дурного слова конкретно о ней не было сказано. Российские СМИ писали, что я брезгливо относилась к русской, но я никак к ней не относилась", – подчеркнула украинка.
Апанасенко отметила, что сами украинцы критикуют ее за внешность или возраст, но не за ее позицию.
"Потому что она однозначна, и это позиция правды", – резюмировала Апанасенко.
Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за "демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности".
Участие россиянки Линниковой в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид".
Украинка заявила, что вместе с делегацией обращалась к организаторам конкурса с требованием не допустить россиянку к конкурсу, но "ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе". "Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", – сказала Апанасенко.