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17 января, 2023
 
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"У нас особенная связь". Участница "Мисс Всленная 2022" из Польши рассказала о дружбе с Апанасенко и высказалась в поддержку Украины

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Клепачек (справа) и Апанасенко (слева) познакомились в сети до того, как встретились на конкурсе в США
Клепачек (справа) и Апанасенко (слева) познакомились в сети до того, как встретились на конкурсе в США
Фото: ola_klepaczka / Instagram

Представительница Польши на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2022" Александра Клепачек призналась, что подружилась с Викторией Апанасенко, которая представляла на этом шоу Украину, до того, как они встретились в США. Об этом она написала 17 января в Instagram.

Клепачек отметила, что они с Апанасенко познакомились в сети. 

"Перед тем как полететь в США, мы общались друг с другом, ощущая, что у нас особенная связь. Я видела и почувствовала зло войны в Украине. Помогала собирать подарки для беженцев и организовать здесь их жизнь. Я видела тысячи матерей и детей, женщин постарше и младше, которым пришлось бежать от войны", – написала Клепачек. 

Она подчеркнула, что Апанасенко использовала участие в шоу как платформу для того, чтобы рассказать всему миру о полномасштабном вторжении РФ в Украину. 

"Виктория, я хочу, чтобы твой дом был безопасным и спокойным. Хочется, чтобы вся Украина была страной, где снова слышен детский смех, а не свист пуль и грох бомб. Хотелось бы, чтобы каждый смог вернуться в свой дом с чувством безопасности", – подытожила Клепачек.

Контекст:

Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. Украинская конкурсантка Виктория Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за "демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности"

Участие в шоу конкурсантки из страны-агрессора РФ Анны Линниковой вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид"

Украинка заявила, что вместе с делегацией обращалась к организаторам конкурса с требованием не допустить россиянку к конкурсу, но "ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе". "Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", – сказала Апанасенко.

Теги: Мисс Вселенная, война России против Украины, Виктория Апанасенко
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