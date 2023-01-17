"У нас особенная связь". Участница "Мисс Всленная 2022" из Польши рассказала о дружбе с Апанасенко и высказалась в поддержку Украины

Клепачек (справа) и Апанасенко (слева) познакомились в сети до того, как встретились на конкурсе в США Фото: ola_klepaczka / Instagram

Клепачек отметила, что они с Апанасенко познакомились в сети.

"Перед тем как полететь в США, мы общались друг с другом, ощущая, что у нас особенная связь. Я видела и почувствовала зло войны в Украине. Помогала собирать подарки для беженцев и организовать здесь их жизнь. Я видела тысячи матерей и детей, женщин постарше и младше, которым пришлось бежать от войны", – написала Клепачек.

Она подчеркнула, что Апанасенко использовала участие в шоу как платформу для того, чтобы рассказать всему миру о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

"Виктория, я хочу, чтобы твой дом был безопасным и спокойным. Хочется, чтобы вся Украина была страной, где снова слышен детский смех, а не свист пуль и грох бомб. Хотелось бы, чтобы каждый смог вернуться в свой дом с чувством безопасности", – подытожила Клепачек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Polski 2022 (@ola_klepaczka)