"У нас особенная связь". Участница "Мисс Всленная 2022" из Польши рассказала о дружбе с Апанасенко и высказалась в поддержку Украины

Клепачек отметила, что они с Апанасенко познакомились в сети.
"Перед тем как полететь в США, мы общались друг с другом, ощущая, что у нас особенная связь. Я видела и почувствовала зло войны в Украине. Помогала собирать подарки для беженцев и организовать здесь их жизнь. Я видела тысячи матерей и детей, женщин постарше и младше, которым пришлось бежать от войны", – написала Клепачек.
Она подчеркнула, что Апанасенко использовала участие в шоу как платформу для того, чтобы рассказать всему миру о полномасштабном вторжении РФ в Украину.
"Виктория, я хочу, чтобы твой дом был безопасным и спокойным. Хочется, чтобы вся Украина была страной, где снова слышен детский смех, а не свист пуль и грох бомб. Хотелось бы, чтобы каждый смог вернуться в свой дом с чувством безопасности", – подытожила Клепачек.
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Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. Украинская конкурсантка Виктория Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за "демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности"
Участие в шоу конкурсантки из страны-агрессора РФ Анны Линниковой вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид".
Украинка заявила, что вместе с делегацией обращалась к организаторам конкурса с требованием не допустить россиянку к конкурсу, но "ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе". "Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", – сказала Апанасенко.