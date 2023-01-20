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20 января, 2023
 
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"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16

Апанасенко: Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня нет
Апанасенко: Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня – нет
Фото: missukraine_universe / Instagram

Украинская модель Виктория Апанасенко, которая принимала участие в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2022" призналась, что большинство конкурсанток за исключением нескольких человек знали о полномасштабном вторжении РФ в Украину. Об этом она рассказала в интервью, которое 18 января опубликовано на сайте "КП в Украине",

"99% девушек знали, что происходит, особенно из тех стран, которые активно помогают Украине. Но было несколько девушек, которые вообще не знали, что у нас война. Оказывается, и такое бывает. Я им рассказала, они теперь в курсе. Очень тесно общалась с участницей из Японии. Она даже предложила мне пожить у нее, если возникнет такая потребность. Но я всем говорила, что вернусь в Украину, даже после последнего жестокого обстрела Днепра. И многие были в шоке. Некоторые иностранцы просто не могут понять, что украинцы живут каждый день в войне", – рассказала Апанасенко.

Она призналась, что организаторы конкурса не дали ей возможности сказать правду о российской агрессии со сцены перед миллионной аудиторией.

"Фраза, что Россия напала на Украину, на сцене не прозвучала ни разу. У меня было полуторачасовое интервью, но взяли только маленький кусок моего волонтерства. Кроме того, мне вручили одну из четырех специальных наград – Spirit of Carnival Award. Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня – нет. Со мной записали видео за день до финала. Я думала, что это вообще тестовое видео, и его потом показали в трансляции. Но микрофон мне не дали", – подчеркнула украинка.

Апанасенко отметила, что накануне финала у нее было ощущение, что она не попадет в число полуфиналисток, имена которых оглашали в последний день проведения конкурса.

"Я очень много говорила о войне. Возможно, это стало решающим фактором. Я была на репетиции топ-5, и тогда очень сильную речь сказала со сцены. Мне рукоплескали все девушки, некоторые плакали. Возможно, поэтому мне потом не дали возможность взять микрофон. Плюс появилось много хейта на фоне истории с россиянкой [Анной Линниковой]. Возможно, таким образом, они не хотели эскалации конфликта вокруг конкурса", – подытожила она. 

Контекст:

Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за "демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности"

Участие россиянки Линниковой в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид"

Украинка заявила, что вместе с делегацией обращалась к организаторам конкурса с требованием не допустить россиянку к конкурсу, но "ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе". "Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", – сказала Апанасенко.

Теги: Днепр, Мисс Вселенная, скандал, война России против Украины, Виктория Апанасенко
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