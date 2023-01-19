"Война в Украине крадет будущее всей планеты". Апанасенко рассказала об экоциде, который проводит РФ

"На конкурсе "Мисс Вселенная" мы чествуем красоту, разнообразие и женскую силу. В то же время война в моей родной Украине уносит жизни женщин, мужчин и детей, убивает биоразнообразие и уничтожает красоту украинских городов и природы. Эта война и экоцид крадут будущее у наших детей и всей планеты", – написала она.

Апанасенко отметила, что приводит страшные факты: 80 видов животных могут исчезнуть из-за войны и экоцида в Украине, 20% природоохранных территорий Украины пострадали от войны, погибли 60 тыс. дельфинов и более 6 млн домашних животных.

"На устранение этого ущерба уйдут сотни лет. Помогите Украине победить в этой войне! Остановите экоцид Украины!" – призвала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)