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19 января, 2023
 
Новости

"Война в Украине крадет будущее всей планеты". Апанасенко рассказала об экоциде, который проводит РФ

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Апанасенко: Остановите экоцид Украины!
Апанасенко: Остановите экоцид Украины!
Фото: crystal.viktoria / Instagram

Украинская модель Виктория Апанасенко, которая принимала участие в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2022", 19 января в Instagram призвала общественность помочь Украине победить в войне и назвала утраты природного фонда Украины из-за агрессии России.

"На конкурсе "Мисс Вселенная" мы чествуем красоту, разнообразие и женскую силу. В то же время война в моей родной Украине уносит жизни женщин, мужчин и детей, убивает биоразнообразие и уничтожает красоту украинских городов и природы. Эта война и экоцид крадут будущее у наших детей и всей планеты", – написала она.

Апанасенко отметила, что приводит страшные факты: 80 видов животных могут исчезнуть из-за войны и экоцида в Украине, 20% природоохранных территорий Украины пострадали от войны, погибли 60 тыс. дельфинов и более 6 млн домашних животных.

"На устранение этого ущерба уйдут сотни лет. Помогите Украине победить в этой войне! Остановите экоцид Украины!" – призвала она.

Контекст:

Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Габриэль. Украинская конкурсантка Виктория Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за "демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности".

Теги: Россия, Украина, война, животные, планета, Мисс Вселенная, ущерб, дельфины, Виктория Апанасенко
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